Quem não os cometeu que atire a primeira pedra! Ahhh, todos cometeram sim! Eu, por exemplo, sempre os cometi, mas alguns nem achava que, de fato, eram pecados de pecador autêntico. Lembro-me nos tempos juvenis das “supermissas” realizadas nas escadarias do saudoso IE Manoel Bento da Cruz para multidão de estudantes esparramados na esplanada defronte ao prédio, por ocasião da Semana Santa. Só podia Comungar aqueles que tivessem passado pelos confessionários estrategicamente instalados no interior da escola. Era Padre de um lado do “armário” e molecada pecaminosa do outro lado.

Em casa, por educação liberal dos meus pais, nunca foi obrigatório frequentar igrejas, missas ou cultos religiosos de qualquer natureza ou ideologia. Qualquer filho estava autorizado e liberado para escolher seu próprio dogma, sem que isso constituísse falta ou pecado a ser penalizado. E ainda podia conversar sobre o assunto com eles livremente e sem receio de receber castigo ou punição.

Mas quando frequentava a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, na praça Rui Barbosa, na missa das 9h de domingo, me sentia com um certo pecado na alma não só pela ameaça constante do Padre oficiante como porque, na pura verdade que vos digo, meu interesse real ali era observar as meninas do Colégio das Freiras, mesmo bem de longe e elas compenetradas rezando. Não via a hora de o Vigário proclamar: “Ide em paz meus irmãos e que a Fé esteja convosco” ou algo parecido. E eu ia mesmo era estacionar meu corpinho adolescente no outro lado da Matriz, na calçada da Rui Barbosa, local privilegiado para ver a minha paquerinha do momento.