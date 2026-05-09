A morte de uma mulher de 34 anos durante um procedimento estético chocou moradores de Americana, no interior de São Paulo, e agora é alvo de investigação da Polícia Civil. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (6), no bairro Frezzarim.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima realizava um procedimento de escleroterapia — popularmente conhecido como aplicação para secagem de vasinhos e tratamento de varizes — quando sofreu uma intercorrência grave ainda nos primeiros minutos do atendimento.
O marido da mulher relatou à polícia que a acompanhou até o local e aguardava enquanto o procedimento era realizado. Pouco tempo depois, ele foi comunicado pelo médico responsável de que a paciente havia morrido durante o atendimento.
A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 4º Distrito Policial de Americana. A Polícia Civil informou que segue apurando as circunstâncias da morte e aguarda os resultados dos laudos periciais para esclarecer o que provocou o óbito.
Em nota, o médico responsável e a empresa São Lucas Medicina Ocupacional afirmaram que a paciente já havia realizado o mesmo procedimento anteriormente, sem apresentar complicações. Segundo o comunicado, ela perdeu a consciência logo no início da aplicação.
Ainda conforme a nota, equipes médicas iniciaram imediatamente os protocolos de emergência e acionaram suporte avançado, incluindo uma UTI móvel. Apesar das tentativas de reanimação, a mulher não resistiu e morreu no local.
A defesa do profissional alegou que não houve falha médica e sustentou a hipótese de uma condição súbita e inesperada da própria paciente. O atendimento teria ocorrido em um consultório particular, e não dentro das dependências da São Lucas Medicina Ocupacional.
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