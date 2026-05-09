A morte de uma mulher de 34 anos durante um procedimento estético chocou moradores de Americana, no interior de São Paulo, e agora é alvo de investigação da Polícia Civil. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (6), no bairro Frezzarim.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima realizava um procedimento de escleroterapia — popularmente conhecido como aplicação para secagem de vasinhos e tratamento de varizes — quando sofreu uma intercorrência grave ainda nos primeiros minutos do atendimento.

O marido da mulher relatou à polícia que a acompanhou até o local e aguardava enquanto o procedimento era realizado. Pouco tempo depois, ele foi comunicado pelo médico responsável de que a paciente havia morrido durante o atendimento.