Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e do resgate em Birigui. Um jovem de 24 anos ficou ferido após perder o controle da motocicleta e colidir violentamente contra um poste no cruzamento da Avenida Vitória Régia com a Avenida Thomás Lopes Fernandes.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo realizado por agentes da Guarda Civil Municipal. Segundo informações apuradas, a equipe foi alertada por populares que faziam sinais para a viatura indicando o acidente.
Ao chegarem no local, os agentes encontraram o motociclista caído ao solo e preso à cerca existente próxima ao poste atingido. Testemunhas relataram que o impacto foi forte e que acionaram imediatamente o socorro após presenciarem a colisão.
Uma equipe de resgate compareceu rapidamente e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde permaneceu sob observação médica e passou por exames para avaliação das lesões sofridas no acidente.
As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas. A motocicleta ficou bastante danificada devido à violência do impacto. Os familiares do jovem foram avisados sobre o acidente. A mãe acompanhou a vítima até a unidade hospitalar, enquanto o pai permaneceu no local para acompanhar a retirada do veículo.
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