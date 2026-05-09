Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e do resgate em Birigui. Um jovem de 24 anos ficou ferido após perder o controle da motocicleta e colidir violentamente contra um poste no cruzamento da Avenida Vitória Régia com a Avenida Thomás Lopes Fernandes.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo realizado por agentes da Guarda Civil Municipal. Segundo informações apuradas, a equipe foi alertada por populares que faziam sinais para a viatura indicando o acidente.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram o motociclista caído ao solo e preso à cerca existente próxima ao poste atingido. Testemunhas relataram que o impacto foi forte e que acionaram imediatamente o socorro após presenciarem a colisão.