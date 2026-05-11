11 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso após caso de violência doméstica em Aracanguá

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Vítima apresentava lesões e recebeu atendimento médico antes da ocorrência ser encaminhada ao Distrito Policial
Vítima apresentava lesões e recebeu atendimento médico antes da ocorrência ser encaminhada ao Distrito Policial

Um homem foi preso na madrugada de domingo (10) após um caso de violência doméstica registrado no bairro Vicentinópolis, em Santo Antônio do Aracanguá.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na Rua Santa Clara. No local, os policiais constataram sinais de lesão corporal no contexto de agressão doméstica.

As partes envolvidas foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, apresentadas no Distrito Policial para o registro da ocorrência.

Após os procedimentos realizados pela autoridade policial, o suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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