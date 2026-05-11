Um homem foi preso na madrugada de domingo (10) após um caso de violência doméstica registrado no bairro Vicentinópolis, em Santo Antônio do Aracanguá.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na Rua Santa Clara. No local, os policiais constataram sinais de lesão corporal no contexto de agressão doméstica.

As partes envolvidas foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, apresentadas no Distrito Policial para o registro da ocorrência.