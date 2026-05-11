Dados divulgados pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, apontam uma forte redução nos casos de dengue em 2026. Segundo o mais recente balanço, entre 1º de janeiro e 8 de maio foram confirmados 1.475 casos da doença no município, além de um óbito registrado em fevereiro.
O número representa uma queda superior a 80% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a cidade se aproximava dos 9 mil casos da doença. Neste mês de maio, Araçatuba contabilizou cerca de 30 confirmações, enquanto no mesmo mês de 2025 o total chegou próximo de 300 registros.
Apesar da redução considerada significativa pelas autoridades de saúde, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti continuam sendo realizadas em diferentes bairros da cidade. Equipes seguem intensificando orientações à população, visitas domiciliares e eliminação de criadouros.
Já em relação à chikungunya, o cenário ainda preocupa a área da saúde pública. Embora maio não tenha registrado novos casos até o momento, abril fechou com 32 confirmações da doença. Nos quatro primeiros meses de 2026, Araçatuba acumulou 385 casos e dois óbitos.
O número chama atenção porque já supera em cerca de 84% o total registrado durante todo o ano passado, quando o município teve 209 casos de chikungunya. A Vigilância Epidemiológica alerta que a circulação do vírus ainda exige cuidados redobrados da população.
Entre os principais sintomas da dengue estão febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele, fraqueza e mal-estar. Em casos mais graves, a doença pode provocar sangramentos e queda de pressão.
Na chikungunya, os sintomas mais comuns incluem febre, dores intensas nas articulações, inchaço, cansaço e dificuldade de locomoção. Diferente da dengue, as dores causadas pela chikungunya podem permanecer por semanas ou até meses em alguns pacientes.
A orientação das autoridades é para que pessoas com sintomas procurem atendimento médico o mais rápido possível em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) de Araçatuba ou em unidades de pronto atendimento. A recomendação também inclui manter hidratação constante e evitar a automedicação.
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