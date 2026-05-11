Dados divulgados pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, apontam uma forte redução nos casos de dengue em 2026. Segundo o mais recente balanço, entre 1º de janeiro e 8 de maio foram confirmados 1.475 casos da doença no município, além de um óbito registrado em fevereiro.

O número representa uma queda superior a 80% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a cidade se aproximava dos 9 mil casos da doença. Neste mês de maio, Araçatuba contabilizou cerca de 30 confirmações, enquanto no mesmo mês de 2025 o total chegou próximo de 300 registros.

Apesar da redução considerada significativa pelas autoridades de saúde, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti continuam sendo realizadas em diferentes bairros da cidade. Equipes seguem intensificando orientações à população, visitas domiciliares e eliminação de criadouros.