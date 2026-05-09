Uma ação da Rocam resultou na captura de um homem de 34 anos procurado pela Justiça na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Jardim São Brás, em Birigui.
O homem, conhecido nos meios policiais pelo apelido de “Fubá”, possuía mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A pena determinada é de sete anos de prisão em regime fechado.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando reconheceu o suspeito caminhando pelo bairro. Os policiais já tinham conhecimento da ordem judicial em aberto e fizeram a abordagem.
Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Ao ser informado sobre o mandado de prisão, ele confirmou aos policiais que tinha conhecimento da situação judicial.
Conforme o registro policial, o capturado possui passagens por formação de quadrilha, cárcere privado, tortura, sequestro, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo.
Devido ao receio de fuga, os policiais utilizaram algemas durante a condução do suspeito.
Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado às autoridades competentes e permaneceu à disposição da Justiça.
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