Uma ação da Rocam resultou na captura de um homem de 34 anos procurado pela Justiça na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Jardim São Brás, em Birigui.

O homem, conhecido nos meios policiais pelo apelido de “Fubá”, possuía mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A pena determinada é de sete anos de prisão em regime fechado.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando reconheceu o suspeito caminhando pelo bairro. Os policiais já tinham conhecimento da ordem judicial em aberto e fizeram a abordagem.