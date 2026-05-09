09 de maio de 2026
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BIRIGUI

“Fubá” é capturado para cumprir pena de 7 anos por tráfico

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem procurado pela Justiça foi capturado pela Rocam no Jardim São Brás, em Birigui
Homem procurado pela Justiça foi capturado pela Rocam no Jardim São Brás, em Birigui

Uma ação da Rocam resultou na captura de um homem de 34 anos procurado pela Justiça na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Jardim São Brás, em Birigui.

O homem, conhecido nos meios policiais pelo apelido de “Fubá”, possuía mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A pena determinada é de sete anos de prisão em regime fechado.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando reconheceu o suspeito caminhando pelo bairro. Os policiais já tinham conhecimento da ordem judicial em aberto e fizeram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Ao ser informado sobre o mandado de prisão, ele confirmou aos policiais que tinha conhecimento da situação judicial.

Conforme o registro policial, o capturado possui passagens por formação de quadrilha, cárcere privado, tortura, sequestro, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Devido ao receio de fuga, os policiais utilizaram algemas durante a condução do suspeito.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado às autoridades competentes e permaneceu à disposição da Justiça.

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