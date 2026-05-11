11 de maio de 2026
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PERTUBAÇÃO SOSSEGO

PM acaba com som alto e apreende equipamentos em Penápolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de diversos equipamentos de som na noite de sábado (9), durante uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro Jardim São Francisco, em Penápolis.

As equipes foram acionadas após denúncias de som excessivamente alto em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso. Segundo a PM, o barulho podia ser ouvido a grande distância e havia intensa aglomeração de pessoas no local.

Ainda conforme os policiais, o estabelecimento já era alvo de registros anteriores envolvendo o mesmo tipo de ocorrência. Durante a fiscalização, representantes do setor competente da Prefeitura Municipal acompanharam a ação e constataram que o comércio possuía autorização apenas para funcionamento como lanchonete, sem permissão para utilização de equipamentos sonoros.

Diante das irregularidades verificadas, os policiais apreenderam duas caixas de som profissionais, uma mesa de som, um amplificador, dois kits de iluminação e vários cabos de energia e áudio.

Todo o material foi encaminhado ao Plantão Policial de Penápolis, onde permaneceu apreendido. Um Termo Circunstanciado foi registrado pelas autoridades.

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