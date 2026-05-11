Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de diversos equipamentos de som na noite de sábado (9), durante uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro Jardim São Francisco, em Penápolis.

As equipes foram acionadas após denúncias de som excessivamente alto em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso. Segundo a PM, o barulho podia ser ouvido a grande distância e havia intensa aglomeração de pessoas no local.

Ainda conforme os policiais, o estabelecimento já era alvo de registros anteriores envolvendo o mesmo tipo de ocorrência. Durante a fiscalização, representantes do setor competente da Prefeitura Municipal acompanharam a ação e constataram que o comércio possuía autorização apenas para funcionamento como lanchonete, sem permissão para utilização de equipamentos sonoros.