11 de maio de 2026
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DROGAS

Homem tenta fugir, mas acaba preso com drogas em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cocaína, crack e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar
Cocaína, crack e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar

Uma tentativa de fuga terminou com um homem preso por tráfico de drogas na tarde deste sábado (09), no bairro São José, em Araçatuba.
Segundo informações da Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela Rua Serviliano da Silva Júnior, no cruzamento com a Rua José Cavazana, quando perceberam um indivíduo em atitude suspeita carregando uma sacola plástica.

Ao notar a aproximação das viaturas, o homem saiu correndo e tentou escapar atravessando imóveis da região. Após acompanhamento, os policiais conseguiram alcançar e abordar o suspeito.

Durante a revista, foram apreendidos 39 eppendorfs contendo cocaína, oito pedras de crack e R$ 675 em dinheiro.

Ainda conforme a PM, o suspeito admitiu que comercializava entorpecentes no local onde foi abordado.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Araçatuba, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

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