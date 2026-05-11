Uma tentativa de fuga terminou com um homem preso por tráfico de drogas na tarde deste sábado (09), no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela Rua Serviliano da Silva Júnior, no cruzamento com a Rua José Cavazana, quando perceberam um indivíduo em atitude suspeita carregando uma sacola plástica.

Ao notar a aproximação das viaturas, o homem saiu correndo e tentou escapar atravessando imóveis da região. Após acompanhamento, os policiais conseguiram alcançar e abordar o suspeito.

Durante a revista, foram apreendidos 39 eppendorfs contendo cocaína, oito pedras de crack e R$ 675 em dinheiro.