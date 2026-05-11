11 de maio de 2026
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NÃO RESISTIU

Idoso atropelado pelo próprio caminhão morre em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Acidente ocorreu na última quinta-feira
Acidente ocorreu na última quinta-feira

Após dois dias internado em estado grave, morreu na tarde de sábado (9) o produtor rural Adir Martins Coutinho, de 73 anos, vítima de um grave acidente registrado em uma propriedade rural na Estrada Vicinal Antonio Mestriner, em Birigui.

Adir estava hospitalizado na Santa Casa de Araçatuba desde a última quinta-feira (7), quando foi atropelado pelo próprio caminhão, um Ford F-4000 utilizado no transporte de gado.

Conforme divulgado anteriormente, o veículo permanecia ligado devido a problemas mecânicos e estava parado apenas com calços nas rodas. A suspeita é de que a movimentação dos bovinos transportados na gaiola tenha provocado o deslocamento do caminhão, que acabou atingindo o motorista.

A vítima foi socorrida inicialmente ao Pronto-socorro de Bilac e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para a Santa Casa de Araçatuba. Segundo informações médicas repassadas à polícia, o idoso sofreu graves lesões nos pulmões e também no rim direito.

Apesar do atendimento médico e dos esforços da equipe hospitalar, o óbito foi confirmado às 14h10 deste sábado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente.

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