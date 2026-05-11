Após dois dias internado em estado grave, morreu na tarde de sábado (9) o produtor rural Adir Martins Coutinho, de 73 anos, vítima de um grave acidente registrado em uma propriedade rural na Estrada Vicinal Antonio Mestriner, em Birigui.

Adir estava hospitalizado na Santa Casa de Araçatuba desde a última quinta-feira (7), quando foi atropelado pelo próprio caminhão, um Ford F-4000 utilizado no transporte de gado.

Conforme divulgado anteriormente, o veículo permanecia ligado devido a problemas mecânicos e estava parado apenas com calços nas rodas. A suspeita é de que a movimentação dos bovinos transportados na gaiola tenha provocado o deslocamento do caminhão, que acabou atingindo o motorista.