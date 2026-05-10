A Polícia Militar prendeu, na noite deste sábado (09), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas durante patrulhamento de rotina no bairro São José, em Araçatuba.

A abordagem aconteceu no cruzamento da Rua Fundador Paulino Gato com a Rua Nair de Lourdes Secolo, após os policiais identificarem atitude suspeita por parte do indivíduo.

Durante a revista pessoal, a equipe localizou com o suspeito 23 pinos contendo cocaína, já prontos para comercialização, além da quantia de R$ 452,00 em dinheiro, valor que levantou suspeita de ligação com a atividade criminosa.