A Polícia Militar prendeu, na noite deste sábado (09), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas durante patrulhamento de rotina no bairro São José, em Araçatuba.
A abordagem aconteceu no cruzamento da Rua Fundador Paulino Gato com a Rua Nair de Lourdes Secolo, após os policiais identificarem atitude suspeita por parte do indivíduo.
Durante a revista pessoal, a equipe localizou com o suspeito 23 pinos contendo cocaína, já prontos para comercialização, além da quantia de R$ 452,00 em dinheiro, valor que levantou suspeita de ligação com a atividade criminosa.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico de entorpecentes.
A ação reforça o trabalho ostensivo da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico de drogas em Araçatuba, intensificando o combate à criminalidade e ampliando a sensação de segurança da população.
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