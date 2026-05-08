08 de maio de 2026
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NA ESCOLA

Tentativa de invasão a escola mobiliza Águia da PM em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito armado teria tentado entrar em escola estadual no bairro Planalto
Suspeito armado teria tentado entrar em escola estadual no bairro Planalto

Momentos de tensão tomaram conta da tarde desta sexta-feira (08) nas proximidades da Escola Estadual "Vaniolé Dionysio Marques Pavan", no bairro Planalto, em Araçatuba, após uma ocorrência envolvendo dois suspeitos em uma motocicleta e um homem armado na entrada da unidade escolar.

De acordo com informações oficiais registradas no boletim de ocorrência, o caso aconteceu às 12h04, na Rua Vereador Aldo Campos. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta. Enquanto um deles permaneceu aguardando no veículo, o outro desceu e caminhou até o portão da escola.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito estava armado e chegou a apontar a arma em direção a uma funcionária da unidade escolar, causando pânico e apreensão no local.

O homem, no entanto, não conseguiu entrar na escola porque o portão estava fechado. A Polícia Militar informou ainda que, naquele momento, a unidade estava sem alunos devido à realização de uma reunião interna entre funcionários e equipe escolar.

Após a ação, o suspeito retornou rapidamente para a motocicleta e os dois fugiram do local, seguindo em direção ao bairro Rosele.

A movimentação mobilizou diversas equipes da Polícia Militar, que iniciaram buscas em vários pontos da cidade com apoio do helicóptero Águia, que sobrevoou a região durante as diligências.

Apesar do susto e da tensão provocada pela ocorrência, ninguém ficou ferido.

Ainda segundo informações preliminares, o comando da Polícia Militar reforçou o patrulhamento preventivo em unidades escolares de Araçatuba como medida de segurança.

O caso segue sendo investigado e, até o momento, a motivação da ação não foi oficialmente esclarecida.

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