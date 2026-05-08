Momentos de tensão tomaram conta da tarde desta sexta-feira (08) nas proximidades da Escola Estadual "Vaniolé Dionysio Marques Pavan", no bairro Planalto, em Araçatuba, após uma ocorrência envolvendo dois suspeitos em uma motocicleta e um homem armado na entrada da unidade escolar.

De acordo com informações oficiais registradas no boletim de ocorrência, o caso aconteceu às 12h04, na Rua Vereador Aldo Campos. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta. Enquanto um deles permaneceu aguardando no veículo, o outro desceu e caminhou até o portão da escola.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito estava armado e chegou a apontar a arma em direção a uma funcionária da unidade escolar, causando pânico e apreensão no local.