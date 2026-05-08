Momentos de tensão tomaram conta da tarde desta sexta-feira (08) nas proximidades da Escola Estadual "Vaniolé Dionysio Marques Pavan", no bairro Planalto, em Araçatuba, após uma ocorrência envolvendo dois suspeitos em uma motocicleta e um homem armado na entrada da unidade escolar.
De acordo com informações oficiais registradas no boletim de ocorrência, o caso aconteceu às 12h04, na Rua Vereador Aldo Campos. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta. Enquanto um deles permaneceu aguardando no veículo, o outro desceu e caminhou até o portão da escola.
Ainda conforme o registro policial, o suspeito estava armado e chegou a apontar a arma em direção a uma funcionária da unidade escolar, causando pânico e apreensão no local.
O homem, no entanto, não conseguiu entrar na escola porque o portão estava fechado. A Polícia Militar informou ainda que, naquele momento, a unidade estava sem alunos devido à realização de uma reunião interna entre funcionários e equipe escolar.
Após a ação, o suspeito retornou rapidamente para a motocicleta e os dois fugiram do local, seguindo em direção ao bairro Rosele.
A movimentação mobilizou diversas equipes da Polícia Militar, que iniciaram buscas em vários pontos da cidade com apoio do helicóptero Águia, que sobrevoou a região durante as diligências.
Apesar do susto e da tensão provocada pela ocorrência, ninguém ficou ferido.
Ainda segundo informações preliminares, o comando da Polícia Militar reforçou o patrulhamento preventivo em unidades escolares de Araçatuba como medida de segurança.
O caso segue sendo investigado e, até o momento, a motivação da ação não foi oficialmente esclarecida.
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