A CDHU realizou, na tarde desta quinta-feira (7), o sorteio de 143 moradias do Conjunto Habitacional Birigui-D, em construção no bairro Portal da Pérola, em Birigui.

O sorteio faz parte do Programa Casa Paulista e foi realizado no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, o Pedrão. A previsão é que as chaves sejam entregues até dezembro deste ano.

O evento contou com a presença da prefeita Samanta Borini, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado e dirigentes da CDHU.