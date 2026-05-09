A CDHU realizou, na tarde desta quinta-feira (7), o sorteio de 143 moradias do Conjunto Habitacional Birigui-D, em construção no bairro Portal da Pérola, em Birigui.
O sorteio faz parte do Programa Casa Paulista e foi realizado no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, o Pedrão. A previsão é que as chaves sejam entregues até dezembro deste ano.
O evento contou com a presença da prefeita Samanta Borini, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado e dirigentes da CDHU.
Ao todo, 5.595 famílias participaram do processo de seleção. As unidades foram distribuídas entre diferentes faixas de renda e grupos prioritários, incluindo idosos, pessoas com deficiência, policiais e pessoas que moram sozinhas.
O primeiro nome anunciado foi o de Alana Vitória da Silva Rodrigues, de 19 anos, mãe de uma bebê de oito meses. Ela contou que mora atualmente com os pais e viu no sorteio a oportunidade de iniciar uma nova etapa da vida.
“Era o meu sonho ter um lar só meu para viver com a minha filha. Agora esse sonho está começando a virar realidade”, declarou.
O empreendimento recebe investimento de R$ 27,2 milhões do Governo do Estado de São Paulo. As casas terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, além de sistema de energia solar fotovoltaico.
Segundo a CDHU, os contemplados ainda passarão pela fase de habilitação, quando deverão comprovar que atendem a todos os critérios estabelecidos no edital. Caso haja desclassificação, suplentes definidos no sorteio serão convocados.
O financiamento seguirá as regras do Programa Casa Paulista, com juros zero para famílias com renda de até cinco salários mínimos e parcelas adaptadas à renda familiar.
A lista oficial com os nomes dos titulares e suplentes deverá ser divulgada nos próximos dias pelos canais oficiais da Prefeitura de Birigui.
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