A Justiça Eleitoral identificou pendências documentais no processo de registro de candidatura de Washington Luiz dos Santos (PSD), candidato a vice-prefeito de Brejo Alegre nas eleições suplementares de 2026.

O caso tramita na 25ª Zona Eleitoral de Birigui e segue dentro dos prazos previstos pela legislação eleitoral. Conforme consta no processo, a candidatura ainda depende da apresentação de documentos complementares para a regularização definitiva perante a Justiça Eleitoral.

A defesa do candidato, representada pelo advogado Giovani da Silva Cruz, informou que as pendências estão relacionadas à emissão de certidões referentes a processos já arquivados no Fórum de Birigui. Segundo a defesa, o documento ainda não foi apresentado porque é necessário solicitar o desarquivamento para que o cartório possa emitir a chamada Certidão de Objeto e Pé.