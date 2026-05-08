A Justiça Eleitoral identificou pendências documentais no processo de registro de candidatura de Washington Luiz dos Santos (PSD), candidato a vice-prefeito de Brejo Alegre nas eleições suplementares de 2026.
O caso tramita na 25ª Zona Eleitoral de Birigui e segue dentro dos prazos previstos pela legislação eleitoral. Conforme consta no processo, a candidatura ainda depende da apresentação de documentos complementares para a regularização definitiva perante a Justiça Eleitoral.
A defesa do candidato, representada pelo advogado Giovani da Silva Cruz, informou que as pendências estão relacionadas à emissão de certidões referentes a processos já arquivados no Fórum de Birigui. Segundo a defesa, o documento ainda não foi apresentado porque é necessário solicitar o desarquivamento para que o cartório possa emitir a chamada Certidão de Objeto e Pé.
Ainda de acordo com a defesa, toda a documentação está sendo providenciada dentro do prazo legal estabelecido pela Justiça Eleitoral, e a expectativa é de que a situação seja regularizada nos próximos dias.
Informações obtidas junto ao cartório eleitoral apontam que o candidato permanece dentro do prazo recursal para apresentar a certidão pendente e complementar a documentação exigida no processo de registro de candidatura.
O processo foi distribuído no dia 17 de abril e segue em análise pela Justiça Eleitoral, respeitando o calendário eleitoral e os prazos previstos para recursos e juntada de documentos.
As eleições suplementares em Brejo Alegre estão marcadas para o domingo 17 de maio.
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