08 de maio de 2026
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BREJO ALEGRE

Candidato a vice tem pendência na Justiça Eleitoral

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Defesa afirma que documentação complementar está sendo providenciada dentro do prazo legal para regularização do registro
Defesa afirma que documentação complementar está sendo providenciada dentro do prazo legal para regularização do registro

A Justiça Eleitoral identificou pendências documentais no processo de registro de candidatura de Washington Luiz dos Santos (PSD), candidato a vice-prefeito de Brejo Alegre nas eleições suplementares de 2026.

O caso tramita na 25ª Zona Eleitoral de Birigui e segue dentro dos prazos previstos pela legislação eleitoral. Conforme consta no processo, a candidatura ainda depende da apresentação de documentos complementares para a regularização definitiva perante a Justiça Eleitoral.

A defesa do candidato, representada pelo advogado Giovani da Silva Cruz, informou que as pendências estão relacionadas à emissão de certidões referentes a processos já arquivados no Fórum de Birigui. Segundo a defesa, o documento ainda não foi apresentado porque é necessário solicitar o desarquivamento para que o cartório possa emitir a chamada Certidão de Objeto e Pé.

Ainda de acordo com a defesa, toda a documentação está sendo providenciada dentro do prazo legal estabelecido pela Justiça Eleitoral, e a expectativa é de que a situação seja regularizada nos próximos dias.

Informações obtidas junto ao cartório eleitoral apontam que o candidato permanece dentro do prazo recursal para apresentar a certidão pendente e complementar a documentação exigida no processo de registro de candidatura.

O processo foi distribuído no dia 17 de abril e segue em análise pela Justiça Eleitoral, respeitando o calendário eleitoral e os prazos previstos para recursos e juntada de documentos.

As eleições suplementares em Brejo Alegre estão marcadas para o domingo 17 de maio.

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