Uma denúncia de maus-tratos contra uma idosa terminou com uma cena chocante descoberta pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (7), no bairro Casa Nova, em Araçatuba. Uma mulher de 89 anos foi encontrada vivendo em condições consideradas desumanas dentro de uma residência tomada por sujeira, insetos e sinais de abandono.

A ocorrência foi registrada em um imóvel na rua Luiz Vignoli, após vizinhos acionarem a PM relatando possíveis agressões contra a vítima. Quando os policiais chegaram ao endereço, moradores da região confirmaram suspeitas de violência e constantes discussões envolvendo a filha da idosa, uma mulher de 60 anos responsável pelos cuidados da mãe.

Apesar de negar as acusações inicialmente, a mulher acabou sendo confrontada com o cenário encontrado dentro da residência. Segundo o boletim de ocorrência, o imóvel apresentava forte cheiro, lixo acumulado, alimentos estragados, freezers desligados e infestação de baratas e moscas.