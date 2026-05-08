Uma denúncia de maus-tratos contra uma idosa terminou com uma cena chocante descoberta pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (7), no bairro Casa Nova, em Araçatuba. Uma mulher de 89 anos foi encontrada vivendo em condições consideradas desumanas dentro de uma residência tomada por sujeira, insetos e sinais de abandono.
A ocorrência foi registrada em um imóvel na rua Luiz Vignoli, após vizinhos acionarem a PM relatando possíveis agressões contra a vítima. Quando os policiais chegaram ao endereço, moradores da região confirmaram suspeitas de violência e constantes discussões envolvendo a filha da idosa, uma mulher de 60 anos responsável pelos cuidados da mãe.
Apesar de negar as acusações inicialmente, a mulher acabou sendo confrontada com o cenário encontrado dentro da residência. Segundo o boletim de ocorrência, o imóvel apresentava forte cheiro, lixo acumulado, alimentos estragados, freezers desligados e infestação de baratas e moscas.
Em um dos quartos, a idosa foi localizada deitada em uma cama coberta por vários cobertores, ao lado de um fogão em condições precárias e sem acesso à água potável. Os policiais relataram ainda que o banheiro estava sem água encanada, tomado por fezes, insetos e sujeira extrema. Havia também a presença de ratos e escorpiões pela casa.
Durante atendimento da ocorrência, a vítima afirmou sofrer agressões físicas e verbais frequentes por parte da filha. Ela contou ainda que havia sido empurrada recentemente, sofrendo ferimentos no braço. A idosa também declarou que a filha utilizava dinheiro de sua aposentadoria e de aluguéis de imóveis, deixando-a sem recursos financeiros.
Uma vizinha confirmou à polícia que presenciava ameaças, gritos e ofensas constantes contra a vítima. Diante da gravidade da situação, equipes de resgate foram acionadas e encaminharam mãe e filha ao Pronto-Socorro Municipal. A idosa permaneceu sob cuidados médicos devido às lesões e ao estado em que foi encontrada. Já a filha recebeu atendimento e, posteriormente, foi conduzida ao Plantão Policial.
Com a mulher, os policiais localizaram R$ 3.335 em dinheiro. Segundo o boletim, o valor seria proveniente da aposentadoria e dos aluguéis pertencentes à vítima. A quantia foi devolvida à idosa por determinação da autoridade policial.
A filha foi ouvida e liberada e o caso será investigado pela Polícia Civil de Araçatuba.
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