Um caso envolvendo redes sociais, notificações extrajudiciais e supostas intimidações passou a ser investigado pela Polícia Civil de Araçatuba. O episódio envolve uma influenciadora digital de 27 anos, natural da cidade e atualmente morando nos Estados Unidos, além de um criador de conteúdo de 25 anos que registrou boletim de ocorrência relatando constrangimentos e pressão psicológica.

De acordo com o registro policial, os dois já teriam desentendimentos anteriores ligados a questões financeiras. A situação ganhou repercussão após a divulgação de vídeos nas redes sociais com denúncias sobre supostas condutas atribuídas à influenciadora.

Segundo o relato apresentado à polícia, o jovem passou a comentar experiências pessoais relacionadas ao caso em suas redes sociais, sem citar diretamente o nome da mulher. Com a grande repercussão do conteúdo, outras pessoas também começaram a compartilhar relatos semelhantes, fazendo o assunto se espalhar rapidamente pelas plataformas digitais.