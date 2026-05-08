Um caso envolvendo redes sociais, notificações extrajudiciais e supostas intimidações passou a ser investigado pela Polícia Civil de Araçatuba. O episódio envolve uma influenciadora digital de 27 anos, natural da cidade e atualmente morando nos Estados Unidos, além de um criador de conteúdo de 25 anos que registrou boletim de ocorrência relatando constrangimentos e pressão psicológica.
De acordo com o registro policial, os dois já teriam desentendimentos anteriores ligados a questões financeiras. A situação ganhou repercussão após a divulgação de vídeos nas redes sociais com denúncias sobre supostas condutas atribuídas à influenciadora.
Segundo o relato apresentado à polícia, o jovem passou a comentar experiências pessoais relacionadas ao caso em suas redes sociais, sem citar diretamente o nome da mulher. Com a grande repercussão do conteúdo, outras pessoas também começaram a compartilhar relatos semelhantes, fazendo o assunto se espalhar rapidamente pelas plataformas digitais.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o criador de conteúdo afirmou que recebeu uma notificação extrajudicial encaminhada por meio do Instagram, supostamente assinada por um advogado. O documento exigiria a exclusão imediata das publicações, além do pagamento de R$ 20 mil por alegados danos morais, sob ameaça de medidas judiciais e aplicação de multa caso novos conteúdos fossem divulgados.
O homem informou à Polícia Civil que respondeu questionando a legalidade da cobrança e afirmou que buscaria orientação jurídica antes de tomar qualquer decisão sobre a remoção dos vídeos.
O boletim aponta ainda que outras pessoas teriam recebido mensagens semelhantes, com conteúdos praticamente idênticos, mencionando valores que variariam entre R$ 2 mil e R$ 20 mil, além de pedidos de retratação pública nas redes sociais.
Outro detalhe citado no registro é que o advogado mencionado nas notificações teria informado posteriormente que não autorizou o uso de sua identidade profissional nos documentos enviados.
O criador de conteúdo relatou também que foi surpreendido recentemente com o ajuizamento de uma ação ligada ao caso e declarou estar sofrendo abalo emocional, medo e constrangimento diante das notificações recebidas.
A ocorrência foi registrada no plantão policial de Araçatuba e deverá ser apurada pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre possíveis responsabilizações ou decisões judiciais envolvendo o caso.
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