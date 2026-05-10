Uma grande operação de fiscalização de trânsito movimentou o Jardim Stábile, em Birigui, na noite desta sexta-feira (8). Coordenada pela Polícia Militar em conjunto com agentes do Detran, a Operação Direção Segura Integrada teve como foco combater irregularidades e reforçar a segurança nas vias da cidade.

Os trabalhos começaram às 20h19 e seguiram até a madrugada de sábado, mobilizando diversas equipes em pontos estratégicos do bairro. Durante a ação, motoristas e motociclistas foram submetidos à fiscalização documental e aos procedimentos de trânsito previstos na legislação.

Ao todo, 1.025 veículos passaram pela operação, sendo 821 automóveis e 204 motocicletas. O balanço final apontou 43 autuações por diferentes infrações, entre elas recusa ao teste do bafômetro, condução sem habilitação, CNH vencida, licenciamento irregular e veículos em condições inadequadas de circulação.