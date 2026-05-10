O Clube Atlético Penapolense escreveu mais um capítulo histórico em sua trajetória neste sábado (9). Jogando no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, a Pantera da Noroeste segurou a pressão da Inter e empatou por 1 a 1, resultado suficiente para garantir o inédito título do Paulistão A4 Rivalo.

Com a vantagem conquistada no primeiro confronto da final, quando venceu por 2 a 1 em Penápolis, o CAP administrou o resultado agregado e soltou o grito de campeão diante da torcida adversária.

A decisão foi intensa do começo ao fim. Empurrada pelos torcedores, a Inter de Bebedouro iniciou a partida em ritmo acelerado e criou as principais oportunidades da etapa inicial. O time da casa transformou a pressão em gol aos 29 minutos, quando Loram Ramires apareceu bem após jogada construída pelo lado esquerdo e colocou fogo na decisão.