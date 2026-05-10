O Clube Atlético Penapolense escreveu mais um capítulo histórico em sua trajetória neste sábado (9). Jogando no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, a Pantera da Noroeste segurou a pressão da Inter e empatou por 1 a 1, resultado suficiente para garantir o inédito título do Paulistão A4 Rivalo.
Com a vantagem conquistada no primeiro confronto da final, quando venceu por 2 a 1 em Penápolis, o CAP administrou o resultado agregado e soltou o grito de campeão diante da torcida adversária.
A decisão foi intensa do começo ao fim. Empurrada pelos torcedores, a Inter de Bebedouro iniciou a partida em ritmo acelerado e criou as principais oportunidades da etapa inicial. O time da casa transformou a pressão em gol aos 29 minutos, quando Loram Ramires apareceu bem após jogada construída pelo lado esquerdo e colocou fogo na decisão.
O cenário aumentou a tensão dentro de campo, com entradas fortes, cartões e muita disputa pela posse de bola. Mesmo pressionado, o Penapolense mostrou poder de reação e voltou do intervalo mais agressivo.
O prêmio veio aos 19 minutos do segundo tempo. Após lançamento preciso de Argentino, Cadu apareceu em velocidade e balançou as redes, marcando o gol que mudou a história da final e garantiu o título para o clube de Penápolis.
Nos minutos finais, a partida virou um verdadeiro teste para cardíaco. As duas equipes tiveram oportunidades de marcar, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final, confirmando a festa alvinegra.
Além da conquista inédita da Série A4, Penapolense e Inter de Bebedouro também celebraram o acesso ao Paulistão A3 de 2027. O CAP amplia a galeria de conquistas, que já contava com o título da Série A3 em 2011 e o Troféu do Interior de 2014.
Já a Inter amarga mais um vice-campeonato da divisão, repetindo os anos de 1994 e 1995.
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