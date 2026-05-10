A Prefeitura de Andradina segue executando serviços de recuperação asfáltica em diferentes regiões do município. As equipes do Almoxarifado Municipal atuam em ruas e avenidas para corrigir problemas no pavimento e melhorar as condições de tráfego.

As intervenções integram uma força-tarefa da administração municipal voltada ao reparo de buracos, desgaste do asfalto e manutenção de pontos considerados críticos pela equipe técnica.

Entre os locais atendidos recentemente está um trecho da Rua Mato Grosso, entre as ruas Paraíba e Paulo Marin, nas proximidades do novo prédio do Centro de Convivência do Idoso (CCI). No local, foram realizados reparos no pavimento para melhorar a circulação de veículos.