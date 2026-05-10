10 de maio de 2026
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OBRAS

Prefeitura realiza recuperação asfáltica em ruas de Andradina

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes da Prefeitura de Andradina realizaram serviços de recuperação asfáltica em diferentes pontos da cidade
Equipes da Prefeitura de Andradina realizaram serviços de recuperação asfáltica em diferentes pontos da cidade

A Prefeitura de Andradina segue executando serviços de recuperação asfáltica em diferentes regiões do município. As equipes do Almoxarifado Municipal atuam em ruas e avenidas para corrigir problemas no pavimento e melhorar as condições de tráfego.

As intervenções integram uma força-tarefa da administração municipal voltada ao reparo de buracos, desgaste do asfalto e manutenção de pontos considerados críticos pela equipe técnica.

Entre os locais atendidos recentemente está um trecho da Rua Mato Grosso, entre as ruas Paraíba e Paulo Marin, nas proximidades do novo prédio do Centro de Convivência do Idoso (CCI). No local, foram realizados reparos no pavimento para melhorar a circulação de veículos.

Segundo o subsecretário de Serviço Público, Paulo Sales, os serviços ocorrem de forma contínua e seguem cronograma definido conforme as demandas identificadas pela prefeitura.

A Secretaria de Obras informou ainda que novas etapas da operação serão realizadas em outros bairros nos próximos dias, ampliando os serviços de manutenção viária no município.

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