As regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto estão entre as áreas que devem sentir os efeitos da forte mudança no clima prevista para este fim de semana em São Paulo. A Defesa Civil Estadual emitiu alerta para ventos intensos, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas entre sexta-feira (8) e domingo (10).

Segundo o órgão, a chegada de uma frente fria acompanhada por uma massa de ar polar deve provocar instabilidade em várias regiões do estado. Em Araçatuba e cidades vizinhas, as rajadas de vento podem variar entre 50 km/h e 70 km/h já nesta sexta-feira, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Na região de Rio Preto, a previsão também aponta mudanças no tempo ao longo do fim de semana, com avanço da frente fria e redução nas temperaturas principalmente entre domingo e o início da próxima semana.