As regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto estão entre as áreas que devem sentir os efeitos da forte mudança no clima prevista para este fim de semana em São Paulo. A Defesa Civil Estadual emitiu alerta para ventos intensos, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas entre sexta-feira (8) e domingo (10).
Segundo o órgão, a chegada de uma frente fria acompanhada por uma massa de ar polar deve provocar instabilidade em várias regiões do estado. Em Araçatuba e cidades vizinhas, as rajadas de vento podem variar entre 50 km/h e 70 km/h já nesta sexta-feira, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Na região de Rio Preto, a previsão também aponta mudanças no tempo ao longo do fim de semana, com avanço da frente fria e redução nas temperaturas principalmente entre domingo e o início da próxima semana.
A Defesa Civil informou que o sábado (9) ainda terá tempo instável em algumas regiões, enquanto o domingo (10) será marcado pelo avanço das chuvas sobre grande parte do estado, com possibilidade de temporais isolados, raios e ventos moderados.
Com a entrada da massa de ar frio, as temperaturas devem cair de forma significativa entre segunda-feira (11) e quarta-feira (13), deixando o clima mais gelado em várias cidades paulistas. Também há previsão de nevoeiros em áreas do interior e da faixa leste do estado.
O órgão estadual também disponibiliza alertas gratuitos por SMS. Para receber as notificações, basta enviar o CEP da residência para o número 40199.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.