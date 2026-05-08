A espera angustiante de uma idosa de 91 anos por uma cirurgia ortopédica expõe a pressão enfrentada pela rede hospitalar em Araçatuba. Internada há quase um mês após sofrer uma fratura no fêmur, a paciente teve o procedimento adiado nove vezes devido à falta de vagas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Moradora de Guararapes, Maria de Lurdes Barbosa sofreu a queda dentro do banheiro enquanto tomava banho. Diagnosticada com Alzheimer e apresentando outras comorbidades, ela foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba no dia 11 de abril, onde aguarda a realização da cirurgia.

Segundo familiares, a rotina da paciente se transformou em uma sequência de preparações frustradas. Em diversas ocasiões, ela entrou em jejum durante a madrugada, foi encaminhada até a ala cirúrgica e permaneceu horas aguardando o procedimento. No entanto, sempre acabava retornando para a enfermaria após o cancelamento da cirurgia.