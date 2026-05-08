Uma megaoperação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (8) resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de integrar um esquema criminoso de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro na região de Araçatuba.

Batizada de “Última Cobrança”, a ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), ligada ao Deic de Araçatuba, e mobilizou cerca de 50 policiais civis, além de 12 viaturas. As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas cidades de Araçatuba e São José do Rio Preto.

Ao todo, foram expedidos 12 mandados de busca - dez em Araçatuba e dois em Rio Preto -, além de cinco mandados de prisão temporária. Três mulheres e dois homens acabaram detidos durante a ofensiva policial.