“A mão que embala o berço, governa o mundo”! Exemplos impactam mais que discursos! Neste domingo dedicado às mães, partilho fato acontecido na sala de audiências do admirado magistrado americano, Frank Caprio, falecido no final de ano passado. Este juiz notabilizou-se pela habilidade digna de administrar justiça.

Levaram para a sua aula um rapaz negro, coberto de trapos e tiritando de frio. O policial que conduzia o rapaz declarou que o menino foi encontrado na rua com uma carteira cheia de dinheiro. A bem da verdade, continuou o oficial, foi o próprio rapaz que, sentado na calçada e tomando chuva, acenou para a viatura e entregou a carteira. O juiz notou que o olhar do rapaz não denunciava malícia, mas impotência, pavor. Nisto um ilustre comerciante entrou na sala e foi diretamente até a cátedra do juiz acusando o rapaz de furto e exigindo punição exemplar.

O juiz pediu que o policial lhe exibisse a carteira e perguntou se era mesmo sua. O requerente disse que sim, e já se moveu para retira-la. Calmamente, mas com firmeza, o juiz pediu que não se mexesse e indagou se recordava quanto dinheiro tinha na carteira. O juiz pediu que o homem falasse em voz alta a quantia, de modo que toda a sala ouvisse, U$10.000,00. Pediu, então, ao policial que contasse o dinheiro que havia na carteira. O policial confirmou que havia exatamente U$10.000,00.