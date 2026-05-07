A Prefeitura de Araçatuba publicou nesta quinta-feira (7) novos editais do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a rede municipal de ensino. Os documentos já estão disponíveis no Diário Oficial do Município e movimentam candidatos que disputam vagas em diferentes áreas da Educação.

Entre os editais divulgados está o resultado das provas objetivas aplicadas no último dia 12 de abril, além da relação dos recursos apresentados pelos candidatos contra o gabarito oficial da avaliação.

O processo seletivo está sendo organizado pela Fundação Vunesp e tem como objetivo atender demandas emergenciais da rede pública municipal. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental incompleto, médio e superior.