A Prefeitura de Araçatuba publicou nesta quinta-feira (7) novos editais do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a rede municipal de ensino. Os documentos já estão disponíveis no Diário Oficial do Município e movimentam candidatos que disputam vagas em diferentes áreas da Educação.
Entre os editais divulgados está o resultado das provas objetivas aplicadas no último dia 12 de abril, além da relação dos recursos apresentados pelos candidatos contra o gabarito oficial da avaliação.
O processo seletivo está sendo organizado pela Fundação Vunesp e tem como objetivo atender demandas emergenciais da rede pública municipal. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental incompleto, médio e superior.
Ao todo, o certame oferece duas vagas imediatas para o cargo de motorista, além da formação de cadastro reserva para diversas funções administrativas e educacionais.
Os salários chamam atenção e variam entre R$ 2.100,29 e R$ 5.574,43. Além da remuneração, os profissionais contratados também terão direito a benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 1.137, plano de saúde ambulatorial e atendimento odontológico.
Entre os cargos disponíveis estão agente escolar, oficial administrativo escolar, secretário de escola, agente de desenvolvimento infantil e professores da educação básica em várias especialidades, incluindo educação especial, arte e educação física.
Segundo a administração municipal, o processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período, conforme a necessidade da Prefeitura.
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