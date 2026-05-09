09 de maio de 2026
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CAPTURADO

Procurado por tráfico é preso dentro do Pronto-Socorro de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan
Homem com mandado de prisão preventiva foi reconhecido por policial militar enquanto equipe atendia ocorrência de agressão na unidade de saúde
Homem com mandado de prisão preventiva foi reconhecido por policial militar enquanto equipe atendia ocorrência de agressão na unidade de saúde

Uma ação da Polícia Militar terminou com a captura de um homem procurado pela Justiça dentro do Pronto-Socorro Municipal de Birigui, na noite desta sexta-feira (8). O suspeito, de 28 anos, foi identificado pelos policiais enquanto a equipe atendia uma ocorrência de agressão na unidade de saúde, localizada na região central da cidade.

Segundo informações da PM, os policiais realizavam diligências relacionadas ao atendimento quando um dos militares reconheceu, na sala de espera do setor de raio-x, um indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento com crimes ligados ao tráfico de drogas.

Diante da suspeita, a equipe realizou uma consulta preliminar por meio do terminal portátil, mas inicialmente não encontrou registros pendentes. Mesmo assim, os policiais decidiram aprofundar a verificação junto ao COPOM, que confirmou a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto contra o homem.

O mandado judicial havia sido expedido pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda conforme a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais por roubo, tráfico e associação criminosa.

Após a confirmação, o homem recebeu voz de prisão ainda dentro da unidade hospitalar e foi encaminhado para os procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça.

A ocorrência chamou atenção pela percepção da equipe policial, que mesmo atuando em uma situação distinta conseguiu identificar e retirar de circulação um foragido da Justiça em pleno atendimento no Pronto-Socorro.

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