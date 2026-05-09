Uma ação da Polícia Militar terminou com a captura de um homem procurado pela Justiça dentro do Pronto-Socorro Municipal de Birigui, na noite desta sexta-feira (8). O suspeito, de 28 anos, foi identificado pelos policiais enquanto a equipe atendia uma ocorrência de agressão na unidade de saúde, localizada na região central da cidade.

Segundo informações da PM, os policiais realizavam diligências relacionadas ao atendimento quando um dos militares reconheceu, na sala de espera do setor de raio-x, um indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento com crimes ligados ao tráfico de drogas.

Diante da suspeita, a equipe realizou uma consulta preliminar por meio do terminal portátil, mas inicialmente não encontrou registros pendentes. Mesmo assim, os policiais decidiram aprofundar a verificação junto ao COPOM, que confirmou a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto contra o homem.