Um grave acidente registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (9) mobilizou equipes da Polícia Militar e do resgate em Birigui. Um motociclista de 32 anos foi encontrado caído e inconsciente na Avenida Euclides Miragaia, uma das vias mais movimentadas da região central da cidade.
De acordo com informações apuradas no local, a equipe policial realizava patrulhamento por volta das 6h35 quando se deparou com o homem ao solo, apresentando diversas escoriações pelo corpo, ao lado da motocicleta. A suspeita inicial é de que ele tenha perdido o controle da direção e sofrido a queda.
O resgate foi acionado imediatamente e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Segundo os policiais, o motociclista permanecia inconsciente e em estado grave até o encerramento da ocorrência.
Apesar da movimentação no local, nenhuma testemunha conseguiu informar como o acidente aconteceu. A área foi preservada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia para tentar esclarecer as circunstâncias da colisão.
A motocicleta foi retirada do local e permaneceu sob responsabilidade de um estabelecimento comercial próximo, após solicitação dos familiares da vítima.
Com base no emplacamento do veículo e consultas aos sistemas policiais, a equipe conseguiu identificar o motociclista e localizar os parentes. A mãe do rapaz foi comunicada pessoalmente pelos policiais e levada até a unidade hospitalar para acompanhar o atendimento.
O caso chama atenção para os riscos no trânsito, principalmente durante o início da manhã, período em que fatores como baixa visibilidade, cansaço e redução dos reflexos podem contribuir para acidentes graves.
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