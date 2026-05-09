Um grave acidente registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (9) mobilizou equipes da Polícia Militar e do resgate em Birigui. Um motociclista de 32 anos foi encontrado caído e inconsciente na Avenida Euclides Miragaia, uma das vias mais movimentadas da região central da cidade.

De acordo com informações apuradas no local, a equipe policial realizava patrulhamento por volta das 6h35 quando se deparou com o homem ao solo, apresentando diversas escoriações pelo corpo, ao lado da motocicleta. A suspeita inicial é de que ele tenha perdido o controle da direção e sofrido a queda.

O resgate foi acionado imediatamente e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Segundo os policiais, o motociclista permanecia inconsciente e em estado grave até o encerramento da ocorrência.