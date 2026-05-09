Informamos a abertura de processo seletivo para mulheres interessadas na carreira de mãe. A candidata selecionada será responsável por alimentar, limpar bumbum, educar, proteger, amar e impedir o mini ser humano de, por exemplo, colocar o dedo na tomada, lamber o chão do restaurante ou comer a areia da caixa do gato.

Ao aceitar a vaga, o corpo da mulher que também desejar gerar e parir entrará oficialmente no modo “Transformers”. O bebê crescerá enquanto seus órgãos iniciarão uma mudança digna de caos. O estômago sobe. A bexiga desce depois de ser esmagada. O pulmão aperta. O intestino dá nó. A coluna pede socorro. E o fígado reclama o tempo inteiro. Enquanto isso, o útero cresce e cresce muito.

Você ganhará peso. Muito peso. Peso físico. Peso emocional. Peso psicológico. Seu centro de equilíbrio desaparecerá. Levantar da cama passará a exigir estratégia militar, impulso lateral, fé e, talvez, ajuda de um guindaste. Amarrar o sapato? Missão impossível. Os pés incham. As mãos incham. O rosto incha.