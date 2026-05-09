09 de maio de 2026
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TRÁFICO

Rocam prende homem após fuga de moto em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Material apreendido pela Polícia Militar durante abordagem no bairro Colinas, em Birigui
Material apreendido pela Polícia Militar durante abordagem no bairro Colinas, em Birigui

Uma ação da Rocam da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem na sexta-feira (8), no bairro Colinas, em Birigui.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento nas proximidades de uma área verde quando identificou o suspeito conduzindo uma motocicleta. Ao notar a presença dos policiais, ele acelerou e tentou fugir da abordagem.

Durante a fuga, o homem teria dispensado um objeto na via pública. Após acompanhamento, ele foi abordado ainda no mesmo bairro.

Nas buscas no local onde o material havia sido descartado, os policiais localizaram uma meia contendo invólucros do tipo zip lock com substância semelhante à cocaína, além de microtubos usados para armazenar drogas.

Na revista pessoal, a equipe também encontrou objetos utilizados no preparo de entorpecentes, entre eles uma peneira. O homem negou ser o proprietário do material apreendido.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito apresentou resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção pela equipe policial. A motocicleta utilizada por ele também foi apreendida devido a irregularidades administrativas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, resistência, desacato, desobediência e ameaça. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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