Uma ação da Rocam da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem na sexta-feira (8), no bairro Colinas, em Birigui.
Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento nas proximidades de uma área verde quando identificou o suspeito conduzindo uma motocicleta. Ao notar a presença dos policiais, ele acelerou e tentou fugir da abordagem.
Durante a fuga, o homem teria dispensado um objeto na via pública. Após acompanhamento, ele foi abordado ainda no mesmo bairro.
Nas buscas no local onde o material havia sido descartado, os policiais localizaram uma meia contendo invólucros do tipo zip lock com substância semelhante à cocaína, além de microtubos usados para armazenar drogas.
Na revista pessoal, a equipe também encontrou objetos utilizados no preparo de entorpecentes, entre eles uma peneira. O homem negou ser o proprietário do material apreendido.
Ainda conforme a ocorrência, o suspeito apresentou resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção pela equipe policial. A motocicleta utilizada por ele também foi apreendida devido a irregularidades administrativas.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, resistência, desacato, desobediência e ameaça. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.