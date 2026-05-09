Uma ação da Rocam da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem na sexta-feira (8), no bairro Colinas, em Birigui.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento nas proximidades de uma área verde quando identificou o suspeito conduzindo uma motocicleta. Ao notar a presença dos policiais, ele acelerou e tentou fugir da abordagem.

Durante a fuga, o homem teria dispensado um objeto na via pública. Após acompanhamento, ele foi abordado ainda no mesmo bairro.