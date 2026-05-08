08 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
COMBATE AO CRIME

Operação contra tráfico prende quatro pessoas em Avanhandava

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ação cumpriu 15 mandados de busca após denúncia anônima apontar suspeitos de envolvimento com drogas na cidade
Ação cumpriu 15 mandados de busca após denúncia anônima apontar suspeitos de envolvimento com drogas na cidade

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (08) a operação “Check List” no município de Avanhandava, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a associação para o tráfico na cidade.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Avanhandava, com apoio da Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba e equipes do BAEP Canil. Durante a operação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Regional das Garantias de Araçatuba.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o recebimento de uma denúncia anônima, feita por meio de um bilhete, que apontava os nomes de supostos traficantes que atuariam no município. A partir das informações recebidas, os investigadores iniciaram diligências e conseguiram identificar os suspeitos citados, além de possíveis ligações entre alguns deles.

Após a confirmação das denúncias, a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados nos processos relacionados à investigação.

Ao término das buscas, quatro pessoas foram presas. Um homem identificado pelas iniciais D.L.B. foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Outras três pessoas, identificadas como F.A.G., A.D.B.F. e R.P.C., foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os detidos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Penápolis, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil destacou a importância da colaboração da população no enfrentamento à criminalidade e reforçou que denúncias anônimas continuam sendo fundamentais para o avanço das investigações.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários