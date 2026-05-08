A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (08) a operação “Check List” no município de Avanhandava, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a associação para o tráfico na cidade.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Avanhandava, com apoio da Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba e equipes do BAEP Canil. Durante a operação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Regional das Garantias de Araçatuba.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o recebimento de uma denúncia anônima, feita por meio de um bilhete, que apontava os nomes de supostos traficantes que atuariam no município. A partir das informações recebidas, os investigadores iniciaram diligências e conseguiram identificar os suspeitos citados, além de possíveis ligações entre alguns deles.