A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (08) a operação “Check List” no município de Avanhandava, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a associação para o tráfico na cidade.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Avanhandava, com apoio da Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba e equipes do BAEP Canil. Durante a operação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Regional das Garantias de Araçatuba.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o recebimento de uma denúncia anônima, feita por meio de um bilhete, que apontava os nomes de supostos traficantes que atuariam no município. A partir das informações recebidas, os investigadores iniciaram diligências e conseguiram identificar os suspeitos citados, além de possíveis ligações entre alguns deles.
Após a confirmação das denúncias, a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados nos processos relacionados à investigação.
Ao término das buscas, quatro pessoas foram presas. Um homem identificado pelas iniciais D.L.B. foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Outras três pessoas, identificadas como F.A.G., A.D.B.F. e R.P.C., foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Os detidos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Penápolis, onde permanecerão à disposição da Justiça.
Em nota, a Polícia Civil destacou a importância da colaboração da população no enfrentamento à criminalidade e reforçou que denúncias anônimas continuam sendo fundamentais para o avanço das investigações.
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