Um grave acidente de trabalho rural mobilizou equipes de resgate na noite desta quinta-feira (7), em uma propriedade localizada na região de Baguaçu, em Birigui. Um idoso de 72 anos ficou em estado grave após ser atingido e prensado por um caminhão que desceu desgovernado próximo ao curral da fazenda.
Segundo as informações apuradas, a vítima realizava sozinha o embarque de novilhas quando o caminhão, um Ford F4000, perdeu o controle em uma área inclinada de acesso ao curral. Ao perceber que o veículo descia sozinho, o trabalhador tentou impedir o acidente, mas acabou sendo atropelado e ficou preso sob o caminhão.
Um ajudante que chegava à propriedade encontrou o homem ferido e iniciou os primeiros socorros até a chegada da equipe de atendimento.
A vítima foi encaminhada inicialmente ao Pronto-socorro de Bilac, mas devido à gravidade dos ferimentos precisou ser transferida com urgência para a Santa Casa de Araçatuba. Conforme apurado, o idoso sofreu trauma pneumotórax bilateral e lesão renal, quadro considerado grave pelos médicos.
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