Um grave acidente de trabalho rural mobilizou equipes de resgate na noite desta quinta-feira (7), em uma propriedade localizada na região de Baguaçu, em Birigui. Um idoso de 72 anos ficou em estado grave após ser atingido e prensado por um caminhão que desceu desgovernado próximo ao curral da fazenda.

Segundo as informações apuradas, a vítima realizava sozinha o embarque de novilhas quando o caminhão, um Ford F4000, perdeu o controle em uma área inclinada de acesso ao curral. Ao perceber que o veículo descia sozinho, o trabalhador tentou impedir o acidente, mas acabou sendo atropelado e ficou preso sob o caminhão.

Um ajudante que chegava à propriedade encontrou o homem ferido e iniciou os primeiros socorros até a chegada da equipe de atendimento.