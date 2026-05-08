08 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AÇÃO DA PM

Homem é preso com motos adulteradas em Valparaíso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Suspeito tentou fugir da Polícia Militar, e veículos com sinais identificadores suprimidos foram apreendidos
Suspeito tentou fugir da Polícia Militar, e veículos com sinais identificadores suprimidos foram apreendidos

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (7), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa no bairro Hélio Kosaki, em Valparaíso.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela rua Francisco Sanches Dias, quando percebeu o motociclista em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas acabou sendo abordado pelos policiais.

Durante a fiscalização, os militares constataram que o suspeito não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em continuidade às diligências, os policiais seguiram até a residência do abordado, onde localizaram outras motocicletas e diversas peças automotivas com sinais identificadores adulterados ou removidos.

A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de Valparaíso. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto os veículos e materiais encontrados foram apreendidos para investigação.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários