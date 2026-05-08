Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (7), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa no bairro Hélio Kosaki, em Valparaíso.
De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela rua Francisco Sanches Dias, quando percebeu o motociclista em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas acabou sendo abordado pelos policiais.
Durante a fiscalização, os militares constataram que o suspeito não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em continuidade às diligências, os policiais seguiram até a residência do abordado, onde localizaram outras motocicletas e diversas peças automotivas com sinais identificadores adulterados ou removidos.
A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de Valparaíso. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto os veículos e materiais encontrados foram apreendidos para investigação.
