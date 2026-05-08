O Banco de Leite Humano de Araçatuba promove ao longo de maio uma série de atividades voltadas ao fortalecimento do aleitamento materno e ao incentivo à doação de leite humano. A campanha deste ano traz como tema “Doação de leite humano: solidariedade que nutre, vida que cresce”.
A iniciativa busca ampliar a conscientização da população sobre a importância da doação, além de estimular mães que possuem produção excedente a contribuírem com recém-nascidos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatais.
Entre os dias 25 e 28 de maio, profissionais da Atenção Primária à Saúde participarão de uma capacitação realizada na sede do Banco de Leite. O treinamento será voltado ao alinhamento de práticas relacionadas ao manejo do aleitamento materno, fortalecendo o atendimento e o suporte às mulheres que estão amamentando.
Ainda dentro da programação, no dia 28 de maio, integrantes da equipe do Banco de Leite participarão de um encontro da Rede Paulista de Bancos de Leite Humano, em Ribeirão Preto, com foco em atualização técnica e troca de experiências entre os serviços do estado.
Durante todo o mês, as doadoras cadastradas receberão homenagens promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Fundo Social de Solidariedade, em reconhecimento ao gesto de solidariedade. O encerramento das ações ocorrerá no dia 29 de maio, com uma cerimônia especial para duas mães que lideraram o volume de doações em 2025.
Para se tornar doadora, é necessário que a mãe esteja saudável e produza leite acima da necessidade do próprio bebê. O Banco de Leite realiza atendimento domiciliar, oferecendo frascos esterilizados, orientação e coleta semanal do leite doado.
Todo o material arrecadado passa por rigorosos processos de controle de qualidade e pasteurização antes de ser destinado aos bebês prematuros internados na rede neonatal do município.
O Banco de Leite Humano de Araçatuba fica localizado na Rua Dona Ida, 1.380, no bairro Aviação. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (18) 3636-1175 e (18) 99718-1654.
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