O Banco de Leite Humano de Araçatuba promove ao longo de maio uma série de atividades voltadas ao fortalecimento do aleitamento materno e ao incentivo à doação de leite humano. A campanha deste ano traz como tema “Doação de leite humano: solidariedade que nutre, vida que cresce”.

A iniciativa busca ampliar a conscientização da população sobre a importância da doação, além de estimular mães que possuem produção excedente a contribuírem com recém-nascidos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatais.

Entre os dias 25 e 28 de maio, profissionais da Atenção Primária à Saúde participarão de uma capacitação realizada na sede do Banco de Leite. O treinamento será voltado ao alinhamento de práticas relacionadas ao manejo do aleitamento materno, fortalecendo o atendimento e o suporte às mulheres que estão amamentando.