A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira (11), a partir das 19h, a 15ª sessão ordinária do ano com nove itens previstos na Ordem do Dia. Entre os principais destaques, está o Projeto de Lei, que trata da destinação adequada de resíduos de animais mortos e proíbe o descarte irregular em vias públicas, áreas naturais e ecopontos não autorizados.

A proposta, de autoria do vereador Arlindo Araujo, prevê que animais mortos deverão receber destinação correta por meio de serviços autorizados, crematórios licenciados ou enterro em locais adequados, seguindo normas sanitárias e ambientais. O texto também estabelece penalidades para quem descumprir as regras previstas no projeto.

O projeto ganhou relevância após discussões envolvendo casos de descarte irregular registrados em diferentes pontos da cidade. Segundo a justificativa apresentada no Legislativo, a medida busca reduzir riscos à saúde pública, evitar contaminações ambientais e criar diretrizes claras para a população sobre o manejo adequado desses resíduos.