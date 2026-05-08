O Clube Atlético Penapolense entra em campo neste sábado (9) para a partida mais importante da temporada. A equipe enfrenta a Inter de Bebedouro, às 17h, no Estádio Sócrates Stamato, na casa do rival, precisando apenas de um empate para conquistar o título do Campeonato Paulista Série A4 de 2026. A decisão terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Federação Paulista de Futebol no YouTube (veja acima).

O time de Penápolis chega embalado após vencer o primeiro confronto da final por 2 a 1, diante de casa cheia no Estádio Tenente Carriço. Os dois gols da vitória foram marcados pelo atacante Luan Carioca, um dos destaques da equipe na competição e que também aparece entre os principais goleadores do campeonato.

Além da possibilidade de levantar a taça, o Penapolense já garantiu o retorno à Série A3 do Campeonato Paulista em 2027. Com isso, a região terá novamente dois representantes na terceira divisão estadual: o CAP e o Bandeirante Esporte Clube, de Birigui.