O Clube Atlético Penapolense entra em campo neste sábado (9) para a partida mais importante da temporada. A equipe enfrenta a Inter de Bebedouro, às 17h, no Estádio Sócrates Stamato, na casa do rival, precisando apenas de um empate para conquistar o título do Campeonato Paulista Série A4 de 2026. A decisão terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Federação Paulista de Futebol no YouTube (veja acima).
O time de Penápolis chega embalado após vencer o primeiro confronto da final por 2 a 1, diante de casa cheia no Estádio Tenente Carriço. Os dois gols da vitória foram marcados pelo atacante Luan Carioca, um dos destaques da equipe na competição e que também aparece entre os principais goleadores do campeonato.
Além da possibilidade de levantar a taça, o Penapolense já garantiu o retorno à Série A3 do Campeonato Paulista em 2027. Com isso, a região terá novamente dois representantes na terceira divisão estadual: o CAP e o Bandeirante Esporte Clube, de Birigui.
A campanha do Penapolense na Série A4 chamou atenção pelo desempenho consistente desde a primeira fase. Em 15 partidas disputadas, a equipe conquistou oito vitórias e alcançou 64% de aproveitamento, mantendo invencibilidade nas rodadas iniciais da competição.
O setor ofensivo também foi um dos pontos fortes do time durante o campeonato. O CAP marcou 22 gols e sofreu apenas 10, consolidando uma das melhores campanhas da Série A4. O equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente ajudou a equipe a chegar à decisão em alta.
Mesmo com a vantagem construída no primeiro jogo, o confronto promete equilíbrio. A Inter de Bebedouro terminou a primeira fase na liderança geral da competição e, por conta da melhor campanha, entrou na final com a vantagem de dois resultados iguais.
Após a vitória em Penápolis, Luan Carioca destacou a força coletiva do elenco e comemorou o momento vivido pelo clube. O atacante agradeceu o apoio da torcida e afirmou que o grupo vem sendo recompensado pelo trabalho realizado ao longo da temporada.
A expectativa é de grande público em Bebedouro para a final que pode marcar o retorno definitivo do Penapolense ao protagonismo do futebol paulista, coroando uma das campanhas mais marcantes do clube nos últimos anos.
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