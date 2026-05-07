A Câmara Municipal de Rubiácea aprovou a abertura de um processo político-administrativo que pode resultar na cassação dos mandatos dos vereadores Manoel dos Santos Vieira, conhecido como “Mané do Burro”, e Fernando Henrique Paula de Souza dos Santos, o “Nando”, ambos filiados ao PL e integrantes da oposição ao atual governo municipal.

A decisão foi tomada durante sessão legislativa e recebeu aprovação unânime dos vereadores aptos a votar: seis votos favoráveis e nenhum contrário. O presidente da Câmara não participou da votação, conforme estabelece o regimento interno da Casa, enquanto os dois parlamentares denunciados ficaram impedidos de votar por serem partes diretamente envolvidas no processo.

O pedido de cassação foi apresentado por um morador do município após a repercussão de vídeos divulgados nas redes sociais. Nas gravações, os vereadores questionavam supostas contratações realizadas pela Prefeitura sem concurso público, mencionando a Lei Municipal nº 2.077/2026.