07 de maio de 2026
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Suspeito de tráfico é preso após fugir de operação policial

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Investigado foi localizado pela Polícia Civil em General Salgado após mandado de prisão temporária expedido pela Justiça
Investigado foi localizado pela Polícia Civil em General Salgado após mandado de prisão temporária expedido pela Justiça

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (7) um homem investigado por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de General Salgado.

A captura foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia da cidade, ligada à Seccional de Araçatuba, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, o suspeito vinha sendo monitorado por possível participação em atividades relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. A prisão foi autorizada após representação da autoridade policial responsável pelo caso, com base em provas e elementos reunidos ao longo do inquérito.

Segundo a Polícia Civil, durante a Operação “Guardião da Honra”, realizada no mês passado, equipes chegaram a localizar drogas, dinheiro em espécie e anotações ligadas ao tráfico na residência do investigado. Na ocasião, porém, o suspeito conseguiu fugir da abordagem policial, evitando a prisão em flagrante.

Após semanas de investigação e buscas, o homem foi localizado e detido pelas equipes policiais. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que as investigações continuam para identificar possíveis conexões do suspeito com outros envolvidos no tráfico de drogas na região.

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