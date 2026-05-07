A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (7) um homem investigado por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de General Salgado.

A captura foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia da cidade, ligada à Seccional de Araçatuba, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, o suspeito vinha sendo monitorado por possível participação em atividades relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. A prisão foi autorizada após representação da autoridade policial responsável pelo caso, com base em provas e elementos reunidos ao longo do inquérito.