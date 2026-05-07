A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (7) um homem investigado por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de General Salgado.
A captura foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia da cidade, ligada à Seccional de Araçatuba, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
De acordo com as investigações, o suspeito vinha sendo monitorado por possível participação em atividades relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. A prisão foi autorizada após representação da autoridade policial responsável pelo caso, com base em provas e elementos reunidos ao longo do inquérito.
Segundo a Polícia Civil, durante a Operação “Guardião da Honra”, realizada no mês passado, equipes chegaram a localizar drogas, dinheiro em espécie e anotações ligadas ao tráfico na residência do investigado. Na ocasião, porém, o suspeito conseguiu fugir da abordagem policial, evitando a prisão em flagrante.
Após semanas de investigação e buscas, o homem foi localizado e detido pelas equipes policiais. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destacou que as investigações continuam para identificar possíveis conexões do suspeito com outros envolvidos no tráfico de drogas na região.
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