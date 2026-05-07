Uma mulher de 33 anos, procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi capturada pela equipe da ROCAM na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Jardim América, em Birigui.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento preventivo pela região quando reconheceram a suspeita, já conhecida por possuir mandado de prisão em aberto. A equipe realizou a abordagem e, após consulta ao sistema do COPOM, confirmou a existência da ordem judicial.
O mandado de prisão definitiva havia sido expedido em abril de 2026 com base no artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do crime de tráfico de entorpecentes.
Ainda de acordo com a PM, a mulher afirmou ter conhecimento da determinação judicial. Ela não apresentou resistência durante a abordagem, o que dispensou o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Após os procedimentos de praxe, a capturada foi encaminhada à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.
A ação reforça o trabalho das equipes de policiamento especializado no combate à criminalidade e no cumprimento de mandados judiciais em aberto na cidade.
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