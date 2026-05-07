Uma mulher de 33 anos, procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi capturada pela equipe da ROCAM na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Jardim América, em Birigui.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento preventivo pela região quando reconheceram a suspeita, já conhecida por possuir mandado de prisão em aberto. A equipe realizou a abordagem e, após consulta ao sistema do COPOM, confirmou a existência da ordem judicial.

O mandado de prisão definitiva havia sido expedido em abril de 2026 com base no artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do crime de tráfico de entorpecentes.