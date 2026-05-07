Um acidente registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7) deixou um jovem de 20 anos ferido no bairro Jardim Morumbi, em Birigui. A colisão envolveu uma motocicleta e um Fiat Uno no cruzamento das ruas Maestro Antônio Passarelli e Francisco Galindo de Castro.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela Rua Maestro Antônio Passarelli, no sentido bairro-centro, quando foi surpreendido pelo automóvel, que teria avançado a sinalização de parada obrigatória.
Sem tempo para evitar o impacto, a motocicleta Honda CG 160 Start atingiu a lateral dianteira do carro. Com a força da batida, o jovem foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos na perna esquerda e na região do abdômen.
Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento à vítima ainda no local do acidente. O estado de saúde do motociclista não foi divulgado.
De acordo com informações levantadas pela polícia, o motorista do Fiat Uno deixou o local após a colisão, mas acabou sendo identificado posteriormente com auxílio de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades.
As imagens registraram o momento em que o condutor do veículo parou após o acidente e conversou com o motociclista ferido, o que ajudou na identificação do automóvel e do motorista envolvido.
O caso reforça o alerta para os constantes acidentes causados pelo desrespeito à sinalização de trânsito em cruzamentos da cidade. Situações como essa colocam vidas em risco diariamente e poderiam ser evitadas com mais atenção e responsabilidade ao volante.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.