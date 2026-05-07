Um acidente registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7) deixou um jovem de 20 anos ferido no bairro Jardim Morumbi, em Birigui. A colisão envolveu uma motocicleta e um Fiat Uno no cruzamento das ruas Maestro Antônio Passarelli e Francisco Galindo de Castro.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela Rua Maestro Antônio Passarelli, no sentido bairro-centro, quando foi surpreendido pelo automóvel, que teria avançado a sinalização de parada obrigatória.

Sem tempo para evitar o impacto, a motocicleta Honda CG 160 Start atingiu a lateral dianteira do carro. Com a força da batida, o jovem foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos na perna esquerda e na região do abdômen.