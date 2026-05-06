O Programa Casa Paulista vai beneficiar 329 famílias na região de Araçatuba com ações previstas entre quinta-feira (7) e sexta-feira (8). A programação inclui sorteios de casas em Birigui e Santópolis do Aguapeí, além da entrega de unidades habitacionais em Mirandópolis.

Na quinta-feira (7), serão sorteadas 143 unidades do Conjunto Habitacional Birigui D. Já na sexta-feira (8), está previsto o sorteio de 51 moradias em Santópolis do Aguapeí (empreendimento Santópolis do Aguapeí E) e a entrega de 135 casas em Mirandópolis, construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.

As famílias inscritas devem observar datas, horários e locais definidos em edital para participar dos sorteios. A ausência ou o descumprimento das etapas implicará desclassificação.