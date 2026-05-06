O Programa Casa Paulista vai beneficiar 329 famílias na região de Araçatuba com ações previstas entre quinta-feira (7) e sexta-feira (8). A programação inclui sorteios de casas em Birigui e Santópolis do Aguapeí, além da entrega de unidades habitacionais em Mirandópolis.
Na quinta-feira (7), serão sorteadas 143 unidades do Conjunto Habitacional Birigui D. Já na sexta-feira (8), está previsto o sorteio de 51 moradias em Santópolis do Aguapeí (empreendimento Santópolis do Aguapeí E) e a entrega de 135 casas em Mirandópolis, construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
As famílias inscritas devem observar datas, horários e locais definidos em edital para participar dos sorteios. A ausência ou o descumprimento das etapas implicará desclassificação.
Em Birigui, onde há 5.595 inscritos, o sorteio será realizado às 15h, no Estádio Municipal Pedro Marim Berbel. Para participar, será necessário que os inscritos retirar senha nesta quarta-feira, das 14h às 18h30, e depositá-la na urna no dia do sorteio, entre 12h30 e 14h30, no local do evento. O investimento estimado é de R$ 27,2 milhões.
Em Santópolis do Aguapeí, 667 famílias disputarão 51 casas. O sorteio ocorrerá às 12h30, no Centro de Eventos MC Café. A retirada de senhas e o depósito nas urnas acontecerão no mesmo dia, das 8h30 às 12h. O investimento previsto é de R$ 9,7 milhões.
Já em Mirandópolis, serão entregues 135 moradias. As unidades têm 49 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de sistema de geração de energia solar, padrão adotado também nos demais empreendimentos.
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