A Polícia Civil, por meio do 1º Distrito Policial de Birigui, esclareceu a autoria do atentado contra a vereadora Andreia do Nascimento Belmonte Vitorette. O caso, que teve repercussão política na cidade, foi investigado pela unidade policial do município.

O ataque ocorreu na madrugada e 6 de fevereiro de 2026, quando dois homens em uma motocicleta vermelha passaram em frente à residência da parlamentar e lançaram rojões contra o imóvel em duas ocasiões, por volta de 1h50 e 2h10. A ação causou danos no veículo da vereadora e deixou marcas de queimadura na propriedade.

Segundo a investigação, a motivação teria relação com denúncias feitas pela parlamentar à Prefeitura sobre perturbação sonora e uso irregular de fogos de artifício em estabelecimentos da cidade.