A repercussão sobre a mudança na legislação municipal da taxa de vistoria sanitária levou a prefeita de Birigui, Samanta Borini, a se pronunciar publicamente na tarde desta quarta-feira (6). Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela contestou informações que circulam sobre o tema e explicou pontos da proposta aprovada pela Câmara.

Segundo a prefeita, a alteração envolve uma lei em vigor desde 2002, referente à cobrança da taxa de vistoria da Vigilância Sanitária, necessária para a emissão de alvarás de funcionamento. De acordo com ela, a principal mudança é a inclusão de isenções.

“Estão falando que a gente vai cobrar de MEI e é mentira isso”, afirmou. “O microempreendedor individual e as entidades filantrópicas não vão pagar essa taxa.”