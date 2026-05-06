Uma mulher de 87 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar da rede municipal no início da noite de terça-feira (5), em Catanduva, a aproximadamente 180 km de Araçatuba. O caso foi registrado na avenida Maranguape, no bairro Parque Residencial Flamingo.
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Até a última atualização, a identidade dela não havia sido oficialmente divulgada.
Segundo a Prefeitura de Catanduva, o veículo envolvido transportava apenas o motorista e uma monitora no momento do acidente. A equipe se deslocava até uma unidade escolar para buscar alunos. Nenhum dos ocupantes se feriu.
Após a ocorrência, outro ônibus foi mobilizado para garantir o transporte dos estudantes. O condutor realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Conforme a administração municipal, ele ficou emocionalmente abalado.
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia técnica. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.
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