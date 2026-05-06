06 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
GRAVE ACIDENTE

Idosa morre após ser atingida por ônibus escolar em Catanduva

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Motorista fez teste de bafômetro, que não apontou ingestão de álcool
Motorista fez teste de bafômetro, que não apontou ingestão de álcool

Uma mulher de 87 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar da rede municipal no início da noite de terça-feira (5), em Catanduva, a aproximadamente 180 km de Araçatuba. O caso foi registrado na avenida Maranguape, no bairro Parque Residencial Flamingo.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Até a última atualização, a identidade dela não havia sido oficialmente divulgada.

Segundo a Prefeitura de Catanduva, o veículo envolvido transportava apenas o motorista e uma monitora no momento do acidente. A equipe se deslocava até uma unidade escolar para buscar alunos. Nenhum dos ocupantes se feriu.

Após a ocorrência, outro ônibus foi mobilizado para garantir o transporte dos estudantes. O condutor realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Conforme a administração municipal, ele ficou emocionalmente abalado.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia técnica. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários