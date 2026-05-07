Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (6), no bairro Mão Divina, em Araçatuba, após uma ação da Polícia Civil que resultou na apreensão de cocaína, dinheiro e milhares de embalagens utilizadas para comercialização de entorpecentes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, investigadores passaram a monitorar um imóvel na rua José Felipe Cordeiro após denúncias indicarem que o local estaria sendo usado para armazenar e distribuir drogas na cidade.

Durante a vigilância, os policiais perceberam a chegada da suspeita carregando sacolas para dentro da residência. Diante da movimentação considerada suspeita, a equipe realizou a abordagem e entrou no imóvel após autorização da moradora.