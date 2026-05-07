07 de maio de 2026
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DROGAS

Polícia encontra cocaína e milhares de pinos em casa de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cerca de 3 mil pinos plásticos vazios foram apreendidos
Cerca de 3 mil pinos plásticos vazios foram apreendidos

Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (6), no bairro Mão Divina, em Araçatuba, após uma ação da Polícia Civil que resultou na apreensão de cocaína, dinheiro e milhares de embalagens utilizadas para comercialização de entorpecentes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, investigadores passaram a monitorar um imóvel na rua José Felipe Cordeiro após denúncias indicarem que o local estaria sendo usado para armazenar e distribuir drogas na cidade.

Durante a vigilância, os policiais perceberam a chegada da suspeita carregando sacolas para dentro da residência. Diante da movimentação considerada suspeita, a equipe realizou a abordagem e entrou no imóvel após autorização da moradora.

No interior da casa, os agentes encontraram cerca de 251 gramas de cocaína, além de aproximadamente 3 mil pinos plásticos vazios, normalmente utilizados para embalar drogas para venda. Também foram apreendidos aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher admitiu ser responsável pelos entorpecentes e confessou envolvimento com o tráfico. As investigações também apuram a participação de um homem citado nas denúncias como possível dono da droga apreendida.

A substância encontrada foi encaminhada ao Instituto de Criminalística, que confirmou resultado positivo para cocaína, totalizando 251,65 gramas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde a suspeita permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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