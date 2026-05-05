A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, na sessão desta segunda-feira (4), um pacote de medidas que beneficia diretamente os servidores públicos do Executivo. Entre as principais decisões estão o pagamento de benefícios retroativos, reajuste salarial e aumento no vale-alimentação.

Uma das propostas autoriza a Prefeitura a regularizar direitos que haviam sido suspensos durante a pandemia da Covid-19, entre maio de 2020 e dezembro de 2021. Com a mudança na legislação federal, o município poderá pagar valores retroativos relacionados a vantagens como anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e sexta-parte. A administração informou que os pagamentos serão realizados respeitando os limites da responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário.

Também foi aprovado o reajuste de 4,26% nos salários dos servidores municipais, incluindo aposentados e pensionistas. O índice corresponde à inflação acumulada de 2025, medida pelo IPCA, e passa a valer a partir de maio, com pagamento previsto para o início de junho. Durante a discussão, o vereador Denilson Pichitelli destacou que a categoria pleiteava um aumento maior, mas restrições legais em ano eleitoral limitaram a correção ao índice inflacionário. Como alternativa, ficou acordada a antecipação da data-base para janeiro, o que deve permitir negociações futuras em condições mais favoráveis.