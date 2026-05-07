Um homem de 35 anos, procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia, foi preso na noite desta quarta-feira (6) durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Rubiácea.

A prisão aconteceu durante a Operação Impacto, realizada por equipes do policiamento rodoviário na altura do quilômetro 562 da rodovia. Os policiais abordaram um ônibus Volvo/Comil que seguia pelo trecho e iniciaram a fiscalização dos passageiros.

Durante consulta aos sistemas de segurança, os agentes descobriram que um dos ocupantes do coletivo, morador de Bauru, estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça. A ordem judicial foi emitida devido a uma dívida de R$ 5.757,03 relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia.