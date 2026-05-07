07 de maio de 2026
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JARDIM TV

Menor tenta fugir, mas PM encontra drogas em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Adolescente foi apreendido no Jardim TV, após policiais localizarem cocaína e porções de maconha prontas para venda
Adolescente foi apreendido no Jardim TV, após policiais localizarem cocaína e porções de maconha prontas para venda

Um adolescente foi apreendido na tarde de quarta-feira (6) por ato infracional relacionado ao tráfico de drogas em Araçatuba. A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jardim TV.

Segundo informações da corporação, a equipe realizava ronda pela rua Professor João Evangelista da Costa quando percebeu a atitude suspeita do menor. Ao notar a presença dos policiais, ele tentou escapar da abordagem, mas acabou sendo detido.

Durante buscas no ponto onde o adolescente estava momentos antes, os policiais localizaram pinos com cocaína e porções de maconha já separadas e embaladas para comercialização. Conforme a PM, o menor admitiu que realizava a venda dos entorpecentes no local.

A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial, onde o adolescente permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

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