Um adolescente foi apreendido na tarde de quarta-feira (6) por ato infracional relacionado ao tráfico de drogas em Araçatuba. A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jardim TV.
Segundo informações da corporação, a equipe realizava ronda pela rua Professor João Evangelista da Costa quando percebeu a atitude suspeita do menor. Ao notar a presença dos policiais, ele tentou escapar da abordagem, mas acabou sendo detido.
Durante buscas no ponto onde o adolescente estava momentos antes, os policiais localizaram pinos com cocaína e porções de maconha já separadas e embaladas para comercialização. Conforme a PM, o menor admitiu que realizava a venda dos entorpecentes no local.
A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial, onde o adolescente permaneceu apreendido à disposição da Justiça.
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