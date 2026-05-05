05 de maio de 2026
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SORTEIO NESTA QUINTA

Corrida por uma casa: 143 unidades entram em sorteio em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CDHU/Imagem Ilutrativa
Birigui inicia entrega de senhas nesta semana e realiza sorteio de moradias da CDHU com quase 6 mil inscritos na disputa
Birigui inicia entrega de senhas nesta semana e realiza sorteio de moradias da CDHU com quase 6 mil inscritos na disputa

A disputa por uma casa própria ganha novos capítulos em Birigui nesta semana. A Prefeitura informou que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) dará início à entrega de senhas e ao sorteio de 143 unidades habitacionais em construção no município.

A distribuição das senhas está marcada para quarta-feira (6), a partir das 14h, no Centro de Convenções e Eventos, localizado na avenida Youssef Ismail Mansour, no bairro Alto do Silvares. Podem comparecer todas as famílias que tiveram a inscrição confirmada, mediante apresentação de documento oficial do titular.

Já o sorteio das moradias será realizado na quinta-feira (7), a partir das 15h, no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, conhecido como “Pedrão”. Para participar, os inscritos deverão depositar suas senhas nas urnas disponíveis no local entre 12h30 e 14h30 do mesmo dia.

O evento será aberto ao público, permitindo que os participantes acompanhem o resultado em tempo real. Os contemplados receberão orientações sobre a documentação necessária para as próximas etapas, que ocorrerão na semana seguinte, em local ainda a ser divulgado pelos canais oficiais da Prefeitura.

Além das unidades principais, também serão sorteados suplentes, cujos nomes serão publicados posteriormente.

Ao todo, 5.791 pessoas se inscreveram para o programa habitacional, evidenciando a alta procura por moradia no município. As inscrições ocorreram de forma online em setembro do ano passado.

As casas fazem parte do conjunto habitacional Birigui-D e são destinadas a famílias com renda de até 10 salários mínimos. Cada unidade possui cerca de 49 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O empreendimento está localizado no bairro Portal da Pérola.

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