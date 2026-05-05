A disputa por uma casa própria ganha novos capítulos em Birigui nesta semana. A Prefeitura informou que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) dará início à entrega de senhas e ao sorteio de 143 unidades habitacionais em construção no município.

A distribuição das senhas está marcada para quarta-feira (6), a partir das 14h, no Centro de Convenções e Eventos, localizado na avenida Youssef Ismail Mansour, no bairro Alto do Silvares. Podem comparecer todas as famílias que tiveram a inscrição confirmada, mediante apresentação de documento oficial do titular.

Já o sorteio das moradias será realizado na quinta-feira (7), a partir das 15h, no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, conhecido como “Pedrão”. Para participar, os inscritos deverão depositar suas senhas nas urnas disponíveis no local entre 12h30 e 14h30 do mesmo dia.