Um detento de 37 anos morreu, nessa segunda-feira, 4, após sofrer complicações graves de saúde enquanto cumpria pena no regime semiaberto em uma unidade do Complexo Penal de Mirandópolis. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado.

O homem, identificado como Everton da Silva Lima, estava custodiado na Penitenciária Nestor Canoa quando apresentou piora no estado de saúde e precisou de atendimento ainda dentro da unidade.

Diante da gravidade do quadro, ele foi encaminhado ao hospital de Mirandópolis e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em isolamento.