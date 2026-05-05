Um detento de 37 anos morreu, nessa segunda-feira, 4, após sofrer complicações graves de saúde enquanto cumpria pena no regime semiaberto em uma unidade do Complexo Penal de Mirandópolis. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado.
O homem, identificado como Everton da Silva Lima, estava custodiado na Penitenciária Nestor Canoa quando apresentou piora no estado de saúde e precisou de atendimento ainda dentro da unidade.
Diante da gravidade do quadro, ele foi encaminhado ao hospital de Mirandópolis e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em isolamento.
Mesmo com acompanhamento médico, o detento não resistiu. De acordo com o registro policial, a morte está relacionada a um quadro avançado de tuberculose que atingiu o sistema nervoso, evoluindo para meningite e resultando em morte encefálica.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), responsável por confirmar oficialmente as causas da morte.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso.
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