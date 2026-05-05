05 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MIRANDÓPOLIS

Detento morre após quadro grave de tuberculose

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Preso do semiaberto passou por hospitais e morreu na UTI em Araçatuba
Preso do semiaberto passou por hospitais e morreu na UTI em Araçatuba

Um detento de 37 anos morreu, nessa segunda-feira, 4, após sofrer complicações graves de saúde enquanto cumpria pena no regime semiaberto em uma unidade do Complexo Penal de Mirandópolis. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado.

O homem, identificado como Everton da Silva Lima, estava custodiado na Penitenciária Nestor Canoa quando apresentou piora no estado de saúde e precisou de atendimento ainda dentro da unidade.

Diante da gravidade do quadro, ele foi encaminhado ao hospital de Mirandópolis e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em isolamento.

Mesmo com acompanhamento médico, o detento não resistiu. De acordo com o registro policial, a morte está relacionada a um quadro avançado de tuberculose que atingiu o sistema nervoso, evoluindo para meningite e resultando em morte encefálica.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), responsável por confirmar oficialmente as causas da morte.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários