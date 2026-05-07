07 de maio de 2026
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DROGA E ADULTERAÇÃO

Moto com sinais adulterados leva homem à prisão em Avanhandava

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Polícia Militar identificou irregularidades em placa, motor e chassi
Polícia Militar identificou irregularidades em placa, motor e chassi

Na tarde de quarta-feira (6), um homem foi preso em Avanhandava após ser abordado pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo.

A ocorrência foi registrada na rua das Azaléias, no bairro Vale dos Signos, durante uma fiscalização realizada por equipes da PM. Segundo os policiais, a moto apresentava inconsistências entre os dados da placa, do chassi e do motor, o que levantou suspeitas de irregularidade.

O condutor foi encaminhado ao Distrito Policial para averiguação. Durante uma busca mais detalhada já na unidade policial, os agentes localizaram uma porção de maconha com o abordado. Ele afirmou que a droga seria destinada ao consumo pessoal.

Após o registro da ocorrência, o suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

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