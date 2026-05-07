Na tarde de quarta-feira (6), um homem foi preso em Avanhandava após ser abordado pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo.

A ocorrência foi registrada na rua das Azaléias, no bairro Vale dos Signos, durante uma fiscalização realizada por equipes da PM. Segundo os policiais, a moto apresentava inconsistências entre os dados da placa, do chassi e do motor, o que levantou suspeitas de irregularidade.

O condutor foi encaminhado ao Distrito Policial para averiguação. Durante uma busca mais detalhada já na unidade policial, os agentes localizaram uma porção de maconha com o abordado. Ele afirmou que a droga seria destinada ao consumo pessoal.