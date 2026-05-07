O Teatro Municipal Teatro Castro Alves, em Araçatuba, recebe nesta quinta-feira (7) o espetáculo literário-musical “Grande Sertão: Gonzaga”. A apresentação será realizada às 20h, com entrada gratuita, reunindo no palco os músicos Carol Andrade e Alex Maia em uma homenagem à cultura brasileira.
A atividade faz parte da programação cultural do Sesc Birigui, em parceria com a Prefeitura de Araçatuba e o Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região (Sincomércio). Os ingressos gratuitos podem ser retirados por meio do site https://www.sescsp.org.br/programacao/grande-sertao-gonzaga-2/
O espetáculo promove um encontro entre a literatura de João Guimarães Rosa e a musicalidade de Luiz Gonzaga. A proposta conduz o público por uma viagem entre os sertões da palavra e da canção, explorando identidade, memória e pertencimento por meio da música e da poesia.
Naturais de São Paulo e descendentes de nordestinos, Carol Andrade e Alex Maia desenvolvem trabalhos conjuntos desde 1997. A dupla acumula apresentações em importantes espaços culturais dentro e fora do país, além de projetos reconhecidos pela pesquisa artística e pela valorização da música brasileira.
Entre os trabalhos mais recentes do duo estão os projetos “Canção pra Dois”, lançado em 2018, “O Fio da Vida”, de 2022, e “Grande Sertão: Gonzaga”, apresentado ao público em 2024.
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