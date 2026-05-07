O Teatro Municipal Teatro Castro Alves, em Araçatuba, recebe nesta quinta-feira (7) o espetáculo literário-musical “Grande Sertão: Gonzaga”. A apresentação será realizada às 20h, com entrada gratuita, reunindo no palco os músicos Carol Andrade e Alex Maia em uma homenagem à cultura brasileira.

A atividade faz parte da programação cultural do Sesc Birigui, em parceria com a Prefeitura de Araçatuba e o Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região (Sincomércio). Os ingressos gratuitos podem ser retirados por meio do site https://www.sescsp.org.br/programacao/grande-sertao-gonzaga-2/

O espetáculo promove um encontro entre a literatura de João Guimarães Rosa e a musicalidade de Luiz Gonzaga. A proposta conduz o público por uma viagem entre os sertões da palavra e da canção, explorando identidade, memória e pertencimento por meio da música e da poesia.