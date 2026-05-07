A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba retomou os agendamentos da vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos. O serviço estava interrompido desde o fim de abril por falta de doses, mas foi normalizado após o município receber uma nova remessa de vacinas encaminhada pelo Governo do Estado de São Paulo.

A imunização é oferecida gratuitamente para cães e gatos saudáveis com mais de quatro meses de idade. A recomendação é que a aplicação seja feita todos os anos para garantir a proteção dos animais contra a raiva. Durante o atendimento, também é disponibilizado o exame de triagem para leishmaniose canina.

Os tutores interessados devem realizar o agendamento junto ao Centro de Controle de Zoonoses, localizado na rua Doutor Luiz de Almeida, 145, no Bairro Paraíso. O contato também pode ser feito pelo telefone (18) 3636-1180.