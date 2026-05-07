A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba retomou os agendamentos da vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos. O serviço estava interrompido desde o fim de abril por falta de doses, mas foi normalizado após o município receber uma nova remessa de vacinas encaminhada pelo Governo do Estado de São Paulo.
A imunização é oferecida gratuitamente para cães e gatos saudáveis com mais de quatro meses de idade. A recomendação é que a aplicação seja feita todos os anos para garantir a proteção dos animais contra a raiva. Durante o atendimento, também é disponibilizado o exame de triagem para leishmaniose canina.
Os tutores interessados devem realizar o agendamento junto ao Centro de Controle de Zoonoses, localizado na rua Doutor Luiz de Almeida, 145, no Bairro Paraíso. O contato também pode ser feito pelo telefone (18) 3636-1180.
As aplicações das vacinas ocorrem no próprio Centro de Controle de Zoonoses, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 7h30 às 17h.
A raiva é considerada uma doença viral grave que pode atingir mamíferos, inclusive seres humanos. A transmissão acontece principalmente pela saliva de animais contaminados, por meio de mordidas, arranhões ou lambidas. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção e proteção tanto para os animais quanto para a população.
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